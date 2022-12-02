Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стоимость зимней одежды в России за год выросла на 20–40%. Об этом Агентству "Москва" сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.

"Цены на зимнюю одежду изменились на 20–40% за год в зависимости от ценового сегмента и вида одежды", – рассказала эксперт.

По словам Долговой, обувь выросла в цене за 2022 год примерно на 20%. В среднем ценовом сегменте стоимость увеличилась на 12–15%, премиум – на 30%.

Эксперт объяснила, что рост стоимости товаров определяется в том числе увеличением затрат на сырье, электроэнергию и логистику. Также в стоимость одежды и обуви, как правило, включена аренда магазина, затраты на хранение и другие особенности.

До этого россиян предупредили о росте стоимость новогодних подарков на 20%. Килограмм мягких шоколадных конфет вырос в цене на 23,6%, глазированных – на 27%. Мужские носки подорожали на 16%, а ремни – на 12%.



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