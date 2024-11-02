"Газпром" начал отбор газа из подземных хранилищ России

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Компания "Газпром" с 1 ноября начала отбирать газ из подземных хранилищ России, сообщила пресс-служба компании.

При этом к ближайшей зиме "Газпром" создал в хранилищах резерв ресурса объемом более 73 миллиардов кубометров, что является абсолютным рекордом для российской газовой отрасли.

Такой уровень запасов позволяет компании справляться с сезонным спросом на топливо, поэтому при резком похолодании "Газпром" может быстро увеличить подачу газа для потребителей, уверены в компании.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказывал, что в мире формируется новый регион для потребления этого ресурса. Так, его границы очерчены Центральной и Южной Азией, Кавказом и Дальним Востоком.

