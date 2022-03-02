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экономика

06:08

Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам до 21%

экономика

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Сбербанк повысил со 2 марта ставки по сберегательным продуктам до 21%. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Таким образом, максимальная ставка по вкладу "СберВклад Прайм" составит 21% на срок от одного до трех месяцев, а "Классический СберВклад" можно разместить на тот же срок под 20%.

По валютному вкладу максимальная ставка составит 6%. Речь идет о сумме свыше 100 тысяч долларов. При сумме от тысячи долларов максимальная ставка составит 4%, от 10 тысяч долларов – 5%.

Ранее Сбербанк повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье до 18,6%. При этом ставки по программе государственной поддержки остались в рамках текущего уровня.

До этого Банк России сообщил о повышении ключевой ставки до 20% годовых. Ожидается, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

Сбербанк повысил ставки по депозитам

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