Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара опустился ниже 76 рублей впервые с 20 января. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

В 14:06 по московскому времени доллар опустился на 1,07% – до 75,98 рубля. К 14:11 курс замедлил снижение до 77,6 рубля.

Накануне курс американской валюты упал на 0,42% и составил 76,99 рубля впервые с 24 января.

Курс евро же опустился на 1,24%. Последний раз курс евро опускался ниже 86 рублей 19 января 2022 года.

