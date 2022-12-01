В Гильдии маркетологов оценили скидки в "черную пятницу"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Продавцы в "черную пятницу" делают реальные и существенные скидки, не манипулируя ценами на товары, заявил президент российской Гильдии маркетологов Игорь Березин. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Покупатель уже опытный, это не как 10–15 лет назад, когда легко было манипулировать. Те, кто продолжает этим заниматься, скорее всего, сидят без результата в виде резкого роста оборота, а те, кто себя ведет прилично, получают приличный результат в приросте", – сказал он.

По словам Березина, весной произошел резкий скачок цен на обувь. В связи с этим скидки на данную категорию товаров следует сравнивать именно с весенними ценами.

"Если ценники сравнивать с ценами весенними, то я думаю, что скидки очень даже реальные и существенные. Но если сравнивать с ноябрем прошлого года, то я сильно сомневаюсь, что ценник вернулся к тому времени", – пояснил Березин.

Ранее сообщалось, что интерес россиян к "черной пятнице" вырос в 3,3 раза по сравнению с 2021 годом. Число посетителей маркетплейсов с мобильных устройств в период распродаж увеличилось более чем в три раза.

Таким образом, специалисты выяснили, что "черная пятница" является самой популярной распродажей в стране – мобильный трафик в этот период на 10% опередил результат Дня шопинга – 11.11. Кроме того, выросла доля мужчин, которые интересуются скидками, – с 30 до 40%.

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