Эксперт рассказал, куда РФ может перенаправить предназначавшийся для ЕС газ

Фото: depositphotos/hamikus

После отказа Евросоюза от российского газа Россия может перенаправить топливо на другие рынки, расширить его использование в отечественной экономике, заявил замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Об этом сообщает радио КП.

По его словам, Москва поставляла газ Европе свыше 50 лет и считалась надежным поставщиком. ЕС же, указал эксперт, легкомысленно отказывается от этого и не считается с разумными аргументами.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европа потеряла связь с Россией в вопросе поставок энергоресурсов. Он назвал большим достижением отказ ЕС от российского газа в пользу более дорогого американского СПГ.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!