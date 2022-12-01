09:18Экономика
Эксперт рассказал, куда РФ может перенаправить предназначавшийся для ЕС газ
Фото: depositphotos/hamikus
После отказа Евросоюза от российского газа Россия может перенаправить топливо на другие рынки, расширить его использование в отечественной экономике, заявил замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Об этом сообщает радио КП.
По его словам, Москва поставляла газ Европе свыше 50 лет и считалась надежным поставщиком. ЕС же, указал эксперт, легкомысленно отказывается от этого и не считается с разумными аргументами.
Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европа потеряла связь с Россией в вопросе поставок энергоресурсов. Он назвал большим достижением отказ ЕС от российского газа в пользу более дорогого американского СПГ.
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