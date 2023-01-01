Объем торговли России с Японией выше, чем до санкций – СМИ

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Япония продолжает пополнять российский бюджет, несмотря на санкции. Об этом сообщает издание JB Press.

"Несмотря на экономические санкции, сложилась необычная ситуация, при которой объем торговли с Россией выше, чем до введения санкций. Эту проблему нельзя игнорировать", – указано в статье.

Согласно материалам издания, объемы экспорта и импорта в 2022 году не отличаются от уровня 2021 года. При этом объем ввоза товаров с января по ноябрь 2022 года превышают показатели прошлого года.

Авторы статьи уточнили, что объем импорта из России в Японию превысил 1,8 триллиона йен, а экспорт составил 542,3 миллиарда йен.

Ранее первый замглавы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов заявил, что профицит внешней торговли России станет рекордным по итогам 2022 года. Он уточнил, что на установление рекорда не повлияют даже сложности в экспорте энергоносителей в декабре.

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