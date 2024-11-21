Экологи рассказали, какие телевизоры наиболее опасны для окружающей среды

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Эксперты Российского экологического оператора (РЭО) выяснили, что телевизоры с люминесцентной подсветкой являются наиболее опасными для окружающей среды во время переработки. В них может содержаться до 3,5 миллиграмма ртути, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, сейчас в России только 5% перерабатывается из полуторатонного объема электроники. Самая большая часть из них – бытовая техника. Для окружающей среды наиболее опасными считаются ЖК-дисплеи телевизоров, содержащие люминесцентные лампы с холодным катодом.

По его словам, 3,5 миллиграмма ртути, которые содержатся в люминесцентных лампах, равны примерно двум градусникам. Все это может загрязнить тяжелыми металлами воду или почву. Кроме того, пары ртути смертельно опасны для человека.

С 1 сентября 2023 года в России вступили в силу новые правила утилизации отходов электротехники. Теперь обязательная глубина их переработки составляет 85%. Также установлены требования для утилизаторов по обладанию необходимых мощностей и системы весового контроля.

Ранее сообщалось, что жители столицы могут сдать ненужные вещи в специальные контейнеры, установленные в городе в рамках проекта "Экоточки Москвы". Отсортированные отходы пойдут на новое производство.