Мор речной рыбы зафиксировали в Хабаровском крае

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В Члянском поселении Хабаровского края зафиксировали мор речной рыбы, сообщает "Радио 1" со ссылкой на администрацию Николаевского муниципального района.

Как уточнили местные власти, мор зафиксировали в месте впадения реки Большой Мырчан в озеро Чля. На фоне информации о вымирании рыбы в село прибыли представители отдела охраны окружающей среды, природоохранной прокуратуры, а также АНО "Лаборатория эколого-аналитического контроля".

В настоящий момент специалисты исследуют пробы воды, чтобы выяснить причины инцидента.

Ранее инспекторы проверили воду Москвы-реки после сообщений об обнаружении мертвой рыбы. Эксперты не выявили видимых загрязнений во время осмотра места. Они передали пробы воды в лабораторию, где специалисты проведут необходимые исследования.

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