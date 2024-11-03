France Presse: 15 тысяч человек потребовали очистки воды в реках Великобритании

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В Лондоне прошла акция, на которой около 15 тысяч человек потребовали принять меры по очистке воды в реках и морях Великобритании, сообщает агентство France Presse.

Участники акции, в том числе британский путешественник и телеведущий Беар Гриллс, требовали от властей, в частности от регулирующего органа Ofwat, усилить контроль за компаниями, предоставляющими услуги водоснабжения, которые не соблюдают установленные нормы по предотвращению загрязнения воды.

По информации агентства, проблемы с очисткой сточных вод в Великобритании во многом обусловлены тем, что очистные сооружения не справляются с большим количеством осадков. Когда уровень осадков достигает определенного значения, компаниям, занимающимся водоснабжением, разрешается сбрасывать сточные воды в реки и моря.

Ранее стало известно, что сточные воды с отходами стали новой политической проблемой Европы, поскольку они стекают в реки и озера континента, вызывают болезни у людей и наносят вред природе.

По данным СМИ, речь идет не только о загрязнении Сены и Темзы. Многие европейские города обладают многовековой инфраструктурой, которую не обновили для очищения большого количества отходов домохозяйств и производств.