Проект "Сортировочная" отметит День эколога на телеканале Москва 24

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Телеканал Москва 24 покажет ко Дню эколога выпуски проекта "Сортировочная", посвященные актуальным экологическим вопросам в столице.

Зрители узнают, как правильно сортировать мусор, почему электрический транспорт спасает Москву, а также что поможет от укуса клеща.

"Сортировочная" – крупнейший в России YouTube-канал об экологии. За 5 лет он собрал 506 миллионов просмотров, вышло 188 тематических выпусков, проект смотрели 44 миллиона часов. Кроме того, в прошлом году "Сортировочная" запустила линейку подкастов с топовыми российскими экспертами – популяризаторами науки: учеными-биологами, физиками, метеорологами, антропологами и другими.



Жора Каваносян эколог, ведущий проекта "Сортировочная" Особенно ценно, когда наш проект выходит на широкую аудиторию и его показывают людям, не вовлеченным в экологический дискурс.

Посмотреть выпуски экопроекта "Сортировочная" можно будет 4, 5 и 6 июня в 17:35 на телеканале Москва 24 (повтор – 7 и 8 июня в 19:30).

Ранее Москва поделилась своим опытом на XI Невском экологическом конгрессе. В рамках форума теме экологии больших городов впервые была посвящена отдельная дискуссия, в которой участвовали главы субъектов России, иностранные специалисты и другие эксперты.