В Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда "ДонМак"

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В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) поступила заявка на регистрацию товарного знака "ДонМак", сообщает Агентство "Москва".

Порядок регистрации по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 43 позволяет юридическому лицу осуществлять продажу чизбургеров, картошки фри, котлет, йогуртов, овощей и ряда других продовольственных товаров.

Кроме того, под брендом "ДонМак" могут производиться и продаваться сумки, одежда, головные уборы и карточные игры.

Заявку в Роспатент подало ООО "Гильдия", зарегистрированное в Донецкой Народной Республике. Именно здесь с 2014 года работали рестораны "ДонМак", заменившие заведения сети McDonald’s.

В декабре стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" запустит в продажу детские наборы по всей России. Заведения заработали в 63 субъектах РФ после ухода с российского рынка бренда McDonald’s.

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