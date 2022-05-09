Концерты, спектакли и мастер-классы пройдут в рамках фестиваля "Московская весна" 10 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В заключительный день фестиваля "Московская весна", 10 мая, для жителей столицы подготовили различные концерты, спектакли и мастер-классы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на оргкомитет фестиваля.
Так, на фестивальной площадке на Ключевой улице в ЮАО в 12:00, 13:00, 15:00 и 16:00 пройдут мастер-классы по иллюстрации сказок и акварели. А в 17:00 там же с акапельным концертом выступит группа "Каденция".
Кулинарный мастер-класс запланирован в "Семейном кафе" на Городецкой улице. Там горожан научат готовить гречневую кашу с сушеными грибами и луком, а также полезный чай с чабрецом и ягодами. А на площадке на улице Адмирала Руднева состоится весенняя экомастерская, участники которой смогут своими руками сделать сувенир и вспомнить о важности заботы о природе.
В 17:00 на улице Адмирала Руднева спектакль "Принцесса Крапинка" планирует показать Московский областной театр кукол. А на Митинской улице между тем выступит детская хоровая студия "Преображение". На Теплом Стане свои версии известных музыкальных хитов исполнит кавер-группа Art Music Brass Band.
Ранее в Москве на Никитском бульваре открылась уличная фотовыставка "День Победы". На ней представлено более 30 снимков, запечатлевших встречи ветеранов разных лет, которые традиционно проходят во всех городах РФ в мае. Увидеть экспозицию на Никитском бульваре можно будет до конца текущего месяца.
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