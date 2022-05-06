В Москве открылась фотовыставка "День Победы"

Фото: Наталия Гарнелис/ТАСС

Уличная фотовыставка "День Победы" открылась в Москве на Никитском бульваре. Совместную экспозицию подготовили департамент культуры Москвы и информационное агентство России ТАСС.

На выставке представлено более 30 снимков, запечатлевших встречи ветеранов разных лет. Традиционные майские встречи проходят во всех городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Керчи, Волгограде и так далее. В наши дни, когда особенно важно сохранение исторической памяти и правды, все они приобретают большое значение.

Увидеть экспозицию на Никитском бульваре можно будет до 31 мая.