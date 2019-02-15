Более 70% российских подростков признались, что не любят школу

Более 70% российских подростков признались, что им не нравится учиться в школе. Отмечается, что это на 7% меньше, чем в прошлом году.
При этом, как сообщает RT со ссылкой на результаты мониторинга Общероссийского народного фронта, 65% опрошенных детей заявили, что им не хватает времени на выполнение домашнего задания, а 59% пожаловались, что им не хватает времени на хобби. Еще 2% респондентов признались, что "могут бросить школу, не дождавшись окончания обучения".
Среди основных недостатков школы учащиеся называют отсутствие интересных уроков, нехватку полезных знаний и большую нагрузку. Большинство опрошенных отметили, что хотели бы получать в школе актуальные знания, которые им пригодятся в будущем.
В 2018 году в Госдуме предложили ввести в России "класс возможностей" для выпускников школ. Авторы инициативы объяснили, что окончившие школу молодые люди не всегда могут самостоятельно определиться с профессией. Иногда они поступают в вуз по совету родителей, за компанию или просто чтобы учиться в престижном университете. Из-за этого впоследствии они нередко равнодушны к своей работе.
В "класс возможностей" выпускники смогут приходить по желанию. Они будут заключать временный контракт с интересующей организацией и проходить там стажировку. В дальнейшем руководство компании сможет взять шефство над понравившимся студентом.
Ранее Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте провела опрос среди учителей в трех регионах России, чтобы определить основные причины плохой успеваемости детей. Большинство педагогов, а именно 86,7% опрошенных, связывают это с невниманием родителей к школьному образованию детей. Второй причиной по значимости учителя считают семейное неблагополучие. Такое мнение высказали 72,8%. На третьем месте, по мнению учителей, проблемы со здоровьем детей.
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