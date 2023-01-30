"Ростелеком" ведет переговоры о приобретении "МегаФона" – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин/

"Ростелеком" ведет переговоры о покупке "МегаФона" у USM Group. Данным активом интересуются и другие инвесторы. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что на оператора претендуют в том числе непрофильные организации. Источник утверждает, что предложение о покупке "МегаФона" поступают постоянно. Он уточнил, что все они будут обсуждаться.

"Варианты продажи будут рассмотрены, но, конечно, все зависит от конкретных условий", – отметил собеседник.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ сообщили, что запроса от "Ростелекома" на приобретение "МегаФона" не поступало.

По информации издания, в конце 2022 года "МегаФон" начал покупать у USM связанные с телекоммуникациями компании. В декабре прошлого года оператор приобрел разработчика аналитических платформ на базе искусственного интеллекта oneFactor. В тот же месяц ему удалось заполучить 100% разработчика ПО и провайдера систем "Нэксайн" (бренд Nexign). В январе "МегаФон" купил разработчика финансовых сервисов "Инплат".

Один из информированных источников сообщает, что активы реструктурируются в преддверии продажи. В "Ростелекоме", USM и "МегаФоне" от комментариев отказались.

Ранее Федеральная антимонопольная служба признала "МегаФон" виновным в необоснованном повышении стоимости услуг и призвала его понизить тарифы.

Как пояснили в ФАС, в мае этого года сотовый оператор поднял цены для более чем 16 миллионов своих клиентов в среднем на 12%. Этот показатель превышал уровень инфляции в стране.

ФАС проверит законность повышения тарифов сотовых операторов

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