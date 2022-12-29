ФАС начала новое расследование повышения тарифов "МегаФоном"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Федеральная антимонопольная служба России начала расследование из-за повышения тарифов сотовой связи "МегаФон", сообщается в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что компания в установленном порядке не проинформировала службу о готовящемся повышении стоимости. Если выяснится, что очередное повышение тарифов сотовой связи необоснованно, ведомство вправе возбудить антимонопольное дело.

В свою очередь, в "МегаФоне" заявили, что не получали официального запроса от ФАС.

"Мы проинформируем ФАС в сроки, установленные методическими рекомендациями ведомства", – сообщили в пресс-службе оператора.

В мае ФАС уже возбуждала дело против оператора сотовой связи "МегаФон" из-за необоснованного повышения цен на тарифы. По данным ведомства, оператор сотовой связи необоснованно повысил цены на услуги в мае для 16,5 миллиона клиентов. Цены на тарифы стали выше на 12%.

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