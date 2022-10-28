Сервис "Торговый сбор Москва" запустили в столице в помощь предпринимателям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новый интернет-сервис по вопросам уплаты торгового сбора запустили в столице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Справочно-интерактивный портал получил название "Торговый сбор Москва".

"Пользователям ресурса доступны справочная информация о торговом сборе, регулирующие нормативные акты, актуальные изменения в законодательстве, а также возможность быстро и в удобном формате получить ответы на интересующие вопросы", – заявила глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Дополнительный функционал позволяет определить ставку торгового сбора по принадлежащим бизнесмену объектам в зависимости от типа и местоположения. Кроме того, возможно проверить, не включен ли предприниматель в список неплательщиков, указав ИНН.

Сервис был создан специалистами департамента экономической политики и развития и государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости. Особенно полезным он будет для представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров рассказал, что предпринимателей, не уплачивающих торговый сбор, выявляют ежегодно. Новый инструмент позволит снизить количество подобных нарушений.

Торговый сбор реализуется в Москве с 2015 года. Платить его обязаны организации и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере торговли.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что более 1,4 тысячи предпринимателей получили от города поддержку в части отсрочки имущественно-земельных платежей.

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