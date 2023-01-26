Эксперты РАН сообщили о "наступательной" борьбе российского бизнеса с кризисом

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В 2022 году российскому бизнесу удалось адаптироваться в условиях санкций, при этом все больше предпринимателей стали вести борьбу с кризисом "наступательно". Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, которые изучили результаты исследования среди предприятий.

Две трети бизнесменов признают, что пострадали от санкций ЕС и США. Однако все больше предпринимателей переходят к "наступательному" методу борьбы с кризисом. Исследователи отмечают, что с весны прошлого года вырос процент бизнесменов, которые используют "активные" средства адаптации к текущей ситуации. Например, в апреле начали перестраиваться только 14,8% производств, но уже в ноябре их доля составила 33,1%.

Также, по словам участников и экспертов рынка, зафиксированы изменения в логистических и сырьевых цепочках. Все чаще поиск партнеров осуществляется в Турции и ОАЭ, которые до 2022 года скорее ассоциировались с туризмом. В настоящее время эти страны все чаще упоминаются в бизнес-среде.

Однако до сих пор отмечаются негативные последствия в логистике. Речь идет в том числе о нехватке контейнеров и рисках судоходства. В качестве еще одной проблемы на рынке, по данным опроса, был назван потенциальный рост коррупции. В публикации отмечается, что некоторые чиновники могли извлечь личную выгоду из участия в распределении средств поддержки.

Ранее стало известно, что столичные предприниматели смогут представить свои товары и услуги зарубежным покупателям на бизнес-миссиях, которые будут организованы Московским экспортным центром. В 2023 году планируется провести 22 таких мероприятия.

Компании смогут не только присоединиться к выездным бизнес-миссиям, но и принять участие в деловых переговорах с партнерами из других стран в Москве. Также для столичных предпринимателей состоятся различные онлайн-мероприятия.

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