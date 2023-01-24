Предприниматели не поддержали идею установки киосков рядом с ТЦ

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Российский совет торговых центров (РСТЦ) не поддержал идею размещать киоски рядом с моллами и в качестве альтернативы предложил субсидировать субъекты МСП, чтобы те открывали точки в ТЦ. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо организации, адресованное главе Минпромторга РФ Денису Мантурову.

"Если возникнет такой тренд (на размещение киосков. – Прим. ред.), экономика бизнеса арендодателей и арендаторов перестанет давать положительные результаты и вся проделанная ими работа потеряет смысл, а выполненные за многие годы инвестиции обесценятся", – говорится в письме.

В РСТЦ напомнили, что из-за экономических трудностей посещаемость моллов уже упала на треть по сравнению с 2019 годом. А если у входов в ТЦ начнут размещать торговые палатки, этот показатель просядет еще на 10–20% уверены в организации.

В качестве решение проблемы в совете видят выделение субсидий для малого и среднего бизнеса на открытие точек в торговых центрах. Там отмечают, что в среднем на открытие малого магазина в ТЦ требуется 4 миллиона рублей, а в некоторых случаях достаточно и двух миллионов.

Если же открытие киосков будет решено допустить, то это необходимо будет согласовывать с моллами, считают в РСТЦ. Дело в том, что торговые центры являются одними из крупнейших налогоплательщиков, поэтому им важно сохранить привлекательность для посетителей, а сделать это можно за счет согласования концепций палаток и ТЦ.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал руководителям регионов принять меры по открытию у входов в торговые центры киосков с продукцией российских производителей. По мнению министра, это позволит реализовать сбыт фермерской продукции, а также одежды, обуви и других товаров отечественных брендов.



Минпромторг РФ рекомендовал открыть у входов в ТЦ киоски с одеждой и продуктами

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