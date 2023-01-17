В России предложили передавать конфискованные вещи в Минобороны и МЧС – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Правительство России поддержало законопроект Минфина о передаче товаров легкой промышленности, конфискованных в рамках дел об административных правонарушениях и полученных Росимуществом, на гуманитарные и оборонные цели, сообщает РБК.

Уточняется, что соответствующий документ был одобрен на заседании правительственной комиссии. В проект закона в рамках межведомственных согласований было добавлено положение о том, что конфискованные товары могут быть безвозмездно переданы в пользу министерства обороны РФ или МЧС.

Отмечается, что целью законопроекта является вовлечение конфискованных вещей в хозяйственный оборот. Данные вещи могут быть использованы по прямому назначению, в том числе в качестве гуманитарной помощи.

По информации издания, документ поддержали в МЧС, Минобороны, Росимуществе, Минпромторге, ФСБ и ФТС. Министерство внутренних дел согласовало законопроект с учтенными замечаниями, в числе которых был вопрос о подтверждении безопасности товаров.

Ранее в Совете Федрации предложили конфисковать через суд имущество некоторых граждан РФ, покинувших страну. По мнению сенатора Сергея Цекова, данное имущество можно было бы пустить на нужды специальной военной операции.

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