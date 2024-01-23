Калининградская МКАО стало владельцем юрлица "Яндекса" в РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Калининградская международная компания акционерное общество (МКАО) стала владельцем юридического лица "Яндекс" в России вместо нидерландской Yandex N.V. Соответствующие данные появились в Едином государственном реестре юрлиц (ЕГРЮЛ), сообщает РБК.

Отмечается, что МКАО "Яндекс" зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области в конце декабря 2023 года. Тогда изданию в компании заявили, что регистрация нового юрлица является одной из процедур подготовки к реструктуризации бизнеса.

В материале говорится, что менеджмент и консультанты голландской Yandex N.V. – головной компании группы "Яндекс" – с 2023 года обсуждали разные варианты реорганизации бизнеса. Один из них предусматривал создание Yandex N.V. российской "дочки". Предполагалось, что ее контрольный пакет перейдет консорциуму инвесторов, каждый из которых получит по 7,28%.

Ранее СМИ писали, что нидерландская Yandex N.V. хотела продать все активы в России за один раз. По данным журналистов, подразумевалась продажа не только контрольного пакета акций. Стороны хотели закрыть сделку до конца 2023 года.

Как указывали СМИ, стоимость всех активов, учитывая скидку 50%, составляет около 560 миллиардов рублей. В российском подразделении "Яндекса" ситуацию не прокомментировали.

В строящейся штаб-квартире "Яндекса" завершили монолитные работы