Компания Xiaomi сменит президента до конца года – СМИ

Фото: depositphotos/ChinaImages

Китайская компания Xiaomi сменит президента до конца 2022 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо основателя и председателя совета директоров Лэй Цзюня.

По данным СМИ, президент Xiaomi Ван Сян пришел в компанию в 2015 году. Руководящую должность он покинет 30 декабря. Во главе компании встанет Лу Вэйбин, который является главой бренда Redmi, отдела управления продажами в Китае и международного департамента.

Кроме того, в агентстве отметили, что основатели Xiaomi Хун Фэн и Ван Чуань перестанут принимать участие в повседневной деятельности организации. Кроме того, компания намерена увеличить инвестиции в сферу исследований и разработок, повысить операционную эффективность для борьбы с конкуренцией.

Ранее газета The New York Times сообщила, что гендиректор Google Сундар Пичаи назвал чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT от конкурента OpenAI проектом, представляющим угрозу.

В компании считают, что чат-бот обладает серьезным успехом, в связи с чем в компании объявили о критической ситуации. Гендиректор в связи с этим перестроил работу некоторых групп внутри организации.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!