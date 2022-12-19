Россиянам рассказали, как начать бизнес с нуля

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Чтобы начать бизнес в России с нуля, нужно следовать пяти простым советам: определиться с идеей, не бояться ошибок, настроить команду на успех, сформулировать портрет целевой аудитории и перестать гнаться за большими первоначальными вложениями или кредитами. Об этом сообщает News.ru со ссылкой предпринимателя Анастасию Галан.

Эксперт отмечает, что желание открыть "какой-нибудь бизнес" ни к чему серьезному не приведет. В первую очередь предприниматель советует определиться с идеей. Также, по ее словам, для ведения успешного бизнеса важно научиться достойно принимать свои ошибки.

"Если вы перфекционист, то будет достаточно сложно вести свой корабль. Ошибаются и новички, и матерые предприниматели", – отмечает Галан.

Эксперт подчеркнула, что лучше избежать серьезных вложений в проект на начальном этапе и дождаться, когда бизнес начнет "отбиваться". Кроме того, важно эффективно работать с потенциальными клиентами.

"Четко сформулируйте портрет вашего покупателя. Работа с целевой аудиторией и маркетинг в целом чрезвычайно важны. Но нужно уметь грамотно балансировать между маркетингом и реалиями", – подчеркивает эксперт.

По ее словам, зачастую маркетологи стараются навязать свое видение. В такие моменты особенно важно прислушиваться к себе и вести дело по задуманному курсу.

Ранее россияне рассказали, в каких городах РФ они хотят открыть бизнес. Более половины россиян (51%) назвали Москву наиболее привлекательным городом для открытия собственного бизнеса. Также в тройку лидеров по привлекательности для предпринимателей вошли Санкт-Петербург и Краснодар – 36 и 19% соответственно.

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