Большинство компаний из стран ЕС и G7 продолжают работать в РФ

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Швейцарские экономисты пришли к выводу, что большинство компаний с штаб-квартирами в Евросоюзе и странах Группы семи продолжают осуществлять деятельность в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Исследование подготовили профессор Университета Санкт-Галлена Саймон Эвенетт и профессор Международного института управленческого развития в Лозанне Никколо Пизани.

"На самом деле многие западные компании сопротивлялись давлению со стороны правительств, СМИ и неправительственных организаций с требованием покинуть Россию", – указано в докладе.

Ученые подчеркнули, что до начала спецоперации на Украине в РФ работали 2 405 компаний и 1 404 дочерние организации из государств ЕС и "Большой семерки". Выяснилось, что к концу ноября 2022 года менее 9% этих компаний продали по крайней мере одну дочернюю компанию в России.

Согласно докладу, с российского рынка ушли менее 18% американских дочерних компаний, 15% японских фирм и только 8,3% компаний Евросоюза. Наибольшее число западных компаний, которые остаются в России, составляют немецкие организации – 19,5%.

Ранее агентство Bloomberg сравнило ситуацию в российской экономике с "реминисценцией 1990-х годов". Эксперты допускают дальнейшее замедление экономики России на фоне барьеров для торговли и потоков капитала.



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