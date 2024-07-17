Клуб "Пропаганда" и кафе "Люди как люди" закроются в Москве

Фото: vk.com/Propaganda Moscow

В конце июля в Москве закроются два знаковых заведения – клуб "Пропаганда" в Большом Златоустинском переулке и кафе "Люди как люди" в Солянском тупике. Владельцы заведений сообщили о закрытии в соцсетях проектов.

"Двери нашего клуба закрываются в конце июля, но наши сердца остаются открытыми и полными самых добрых воспоминаний", – сообщает пресс-служба "Пропаганды" на странице в соцсети "ВКонтакте".

Клуб "Пропаганда" гордится тем, что стал площадкой для самовыражения и творчества. Команда клуба поблагодарила всех, кто был с ним. Клуб закрывается спустя 27 лет работы.

Промоутер и резидент "Пропаганды" Сергей Тимошов рассказал "Афише Daily", что конкретного повода для закрытия клуба не было. Решение приняло руководство, так как пришло время, подчеркнул он.

В свою очередь, кафе "Люди как люди" в своем телеграм-канале предупредило о закрытии 28 июля. Заведение проработало 21 год.

"Целая эпоха пронеслась мимо наших окон. Сэндвичи в фольге, пироги, фруктовые коктейли, свежий кофе и громогласный голос бармена, возвещающий о готовности заказа", – сказано в посте.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил, что на улицах Думской и Ломоносова создадут пространство для семейного отдыха вместо барного кластера. В апреле 2023 года на указанных улицах закрыли все бары и клубы. Причиной для этого стала проверка СК РФ, который опечатал 10 из 13 местных заведений.