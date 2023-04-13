Столичный универмаг "Елисеевский" может превратиться в фудхолл

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Владелец бывшего бара "Симачев" и исторических усадеб в центре Москвы Realty4Sale может выкупить гастрономом "Елисеевский" на Тверской улице. Об этом сообщает "Коммерсант".

Компания уже выставила несколько помещений в аренду, объявление можно найти на "Авито". В столичном департаменте имущества заявили, что помещения площадью 3 тысячи "квадратов" на данный момент находятся в собственности Москвы.

В свою очередь, источник издания на рынке недвижимости рассказал, что на территории "Елисеевского" может появиться фудхолл. Мэрия пытается продать объект почти восемь лет. В 2015 году его впервые представили на аукционе со стартовой ценой в 2,5 миллиарда рублей. Эксперты уточнили, что на данном этапе мэрия может продать объект за эту же стоимость.

Универмаг "Елисеевский" открыли еще в 1901 году. Структура Якова Якубова владела правами аренды объекта в прошлом году.

Ранее стало известно, что фонд Balchug Capital приобрел у американских инвесторов торгово-развлекательный центр "Метрополис" недалеко от метро "Войковская". В компании IBC Real Estate не раскрыли сумму сделки. Эксперты предполагают, что речь может идти о 55–65 миллиардах рублей.

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