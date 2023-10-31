Барный кластер в Петербурге перестроят под пространство для семейного отдыха

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Вместо барного кластера на улицах Думской и Ломоносова в Санкт-Петербурге создадут пространство для семейного отдыха. Об этом сообщил вице-губернатор региона Кирилл Поляков.

"После тщательного анализа предложений в качестве основного варианта выбрали обустройство зоны отдыха в квартале. Комфортное и удобное общественное пространство для семейного отдыха", – написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщила РБК глава Центрального района Елена Федорова, варианты преобразования улиц обсуждали более трех месяцев, В ходе обсуждений власти получили от предпринимателей и местных жителей много идей. Федорова подчеркнула, что на территории должен быть обеспечен порядок и соблюдение законодательства.

По ее словам, готовность проспонсировать новый проект выразили предприниматели. При этом точной суммы она не назвала.

В апреле 2023 года на указанных улицах закрыли все бары и клубы. Причиной для этого стала проверка Следственного комитета. 10 из 13 местных заведений были признаны вещдоком, после чего их опечатали. Спустя некоторое время на улицах опечатали еще около 20 баров.

Ранее сообщалось, что владелец бывшего бара "Симачев" и исторических усадеб в центре Москвы Realty4Sale может выкупить гастрономом "Елисеевский" на Тверской улице. Предполагалось, что на его месте может появиться фудхолл.

