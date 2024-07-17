РБК: россиян предупредили о возможных проблемах с ввозом товаров из-за рубежа

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Россиян предупредили о возможных проблемах с ввозом товаров из-за рубежа. О связанных с этим рисках несколько игроков рынка интернет-торговли, включая представителей крупнейших маркетплейсов, сообщили РБК.

По словам одного из них, в ближайшее время страны – члены Евразийского экономического союза должны ратифицировать изменения в Таможенный кодекс, из-за чего может значительно усложниться оформление зарубежных покупок и вырасти их стоимость. Ввоз части товаров станет невозможным.

Среди подготовленных в конце 2023 года изменений – введение декларации на товары электронной торговли и понятия института оператора электронной торговли.

По текущим правилам оплаченный покупателем заграничная продукция ввозилась в страну как товар для личного пользования. После вступления в силу поправки товары электронной торговли будут выделены в отдельную категорию. Список категорий товаров, ввоз которых может быть полностью ограничен, включает в том числе смартфоны, лекарственные средства, сыры и колбасы, корма для животных, а также все товары, подлежащие маркировке "Честный знак".

Представитель Минпромторга уточнил, что на площадке ЕЭК "проводится комплексная работа по формированию нормативной правовой базы для внедрения в практику новой категории товаров". В частности, предполагается, что товары электронной торговли будут подразделяться на две категории: предназначенные для реализации физлицам и приобретенные ими.

Изменения в Таможенный кодекс вступят в силу после ратификации соответствующего документа последним государством – участником союза и его уведомлением об этом комиссию.

В марте Руслан Давыдов, занимавший на тот момент должность врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС), выступал за отмену порога беспошлинной электронной торговли. По его мнению, порог создает неблагоприятные условия для отечественных производителей.