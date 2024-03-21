Врио главы ФТС выступил за отмену порога беспошлинной электронной торговли

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Порог беспошлинного ввоза товаров электронной торговли для физических лиц следует отменить, уверен временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

"Мое личное мнение, я об этом говорил с 2016 года, и во Всемирной таможенной организации, когда я был председателем, мы об этом говорили, что вообще порога не должно быть", – цитирует его ТАСС.

По мнению главы ФТС, порог создает неблагоприятные условия для отечественных производителей. Давыдов напомнил, что некоторые товары ввозятся в страну вообще без пошлин и налогообложения.

Он добавил, что повышение порога для беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли с 200 до 1 000 евро в 2022 году было чрезвычайной мерой на фоне введения западных санкций. По его словам, были опасения, что это создаст дефицит товаров на российском рынке.

Евразийская экономическая комиссия в сентябре 2023 года приняла решение сохранить повышенный порог на прежнем уровне до 1 апреля 2024 года.

До этого стало известно, что российский кабмин принял решение установить тарифную льготу для импорта в РФ отдельных видов мяса домашних кур. Поставки в 2024 году в объеме до 160 тысяч тонн будут освобождены от уплаты ввозной таможенной пошлины. Это было сделано для стабилизации цен на рынке птицеводческой продукции.

Порог беспошлинного ввоза товаров в 1 000 евро в РФ не станут продлевать