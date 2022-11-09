Продавцы алкоголя начали фиксировать нехватку популярных спиртных напитков в РФ

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Оптовые и розничные продавцы начали фиксировать нехватку в России популярных иностранных брендов спиртных напитков. Об этом сообщает РБК.

Директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков отметил в предновогодних закупках магазинов и ресторанов рост спроса на игристые вина, французский коньяк и шотландский виски. По его словам, импортная продукция уходит "с колес": после оклейки товара акцизными марками он расходится в течение пары дней.

По мнению исполнительного директора виноторговой компании Fort Александра Липилина, в категории шампанского будет недобор. В частности, подчеркнул эксперт, скорее всего на полках не будет напитков Moët & Chandon, Piper-Heidsieck, Louis Roederer.

"Шампанское как таковое будет, но значительно меньше, чем раньше. Его нужно будет искать в винотеках, небольших ресторанах и магазинах, но не в крупных сетях", – пояснил Липилин.

Гендиректор Крымской водочной компании Виктор Злотницкий рассказал, что запасы виски, рома, джина, французского коньяка известных брендов, которые ушли с российского рынка, практически закончились. Кроме того, он подчеркнул, что россияне могут не увидеть американские бурбоны из-за запрета на поставки алкоголя из США.

Липилин добавил, что серьезный дефицит наблюдается среди брендов виски Macallan, Johnnie Walker, Chivas Regal, а также ликера Baileys.

В Metro подтвердили, что покупатели заметят изменения ассортимента, так как многие бренды покинули российский рынок. Кроме того, серьезное влияние на продажи оказывает общемировой дефицит текилы из-за неурожая агавы. В "Магнит" заявили, что новогодний ассортимент крепкого алкоголя сформируют в основном из российский брендов. В магазинах компании X5 Group подтвердили, что продукция ряда иностранных брендов будет отсутствовать.

Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков указал на увеличение спроса на российские вина и крепкий алкоголь в связи с сокращением импорта. По его словам, сейчас наблюдается перевес в сторону вин РФ во всех ценовых сегментах.

"Другим трендом стал рост спроса на вина и крепкие напитки из Армении и Грузии: армянские и грузинские коньяки, грузинскую чачу и фруктовые дистилляты", – сказал Ушаков.

Липилин рассказал, что сейчас продолжаются поставки французского игристого вина Cremant и итальянского просекко.

Ранее сообщалось, что Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта, включив в него алкогольную продукцию. В перечень были внесены, в частности, бренды Jack Daniels's, White Horse, Jägermeister, Malibu, Jose Cuervo и другие. В список попали известные иностранные бренды автомобильных запчастей, продуктов химической промышленности, а также детских товаров и игрушек.



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