"Вкусно – и точка" исправят баг с бесплатными заказами через кассы самообслуживания

Фото: телеграм-канал Baza

В пресс-службе сети ресторанов "Вкусно – и точка" рассказали, что устранят техническую проблему, возникшую в системе касс самообслуживания, за счет которой заказы можно было делать бесплатно.

Ранее группа подростков обнаружила баг в системе самообслуживания и почти месяц питалась в ресторане фастфуда "Вкусно – и точка" бесплатно, сообщил телеграм-канал Baza. Каждый раз они открывали техническую дверцу, отключали терминал самообслуживания, а потом включали его обратно. За счет этого заказ им доставался бесплатно – после включения терминала списанные деньги автоматически возвращались. Ущерб составил 12 тысяч рублей.

"Это баг в системе оплаты, мы работаем над его устранением", – цитирует "Газета.ру" представителя "Вкусно – и точка" Наталью Меркушову.

В компании отказались комментировать, были ли установлены личности клиентов, которые воспользовались уязвимостью, и был ли возмещен ущерб.

2 ноября стало известно, что "Вкусно – и точка" подала в Роспатент заявки на регистрацию логотипов для будущего сервиса доставки еды. Товарные знаки с надписью "Доставка" регистрируются по нескольким классам, что позволит компании использовать их при оказании услуг по доставке еды и напитков на дом или в офис, продаже еды навынос, а также при создании специального приложения, упаковки и других товаров.



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