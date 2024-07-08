Обрабатывающие предприятия вложили в экономику Москвы около 63 млрд рублей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В первом квартале этого года обрабатывающие предприятия вложили в московскую экономику около 63 миллиардов рублей, что почти в два раза больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Рост объема вложений со стороны обрабатывающих производств в городскую экономику во многом обусловлен широким спектром поддержки и антикризисных инструментов, предоставляемых столицей для промышленников. Среди них – льготные займы и субсидии, присвоение специальных статусов инвестпроектам, статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва" и поддержка экспортно ориентированных предприятий.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов уточнил, что в первом квартале текущего года Москва заключила четыре офсетных контракта, согласно которым инвесторы наладят производство элементов благоустройства, медизделий и лекарств, а также первый офсет на услуги. По его словам, рост вложений в промышленность обеспечивает условия для эффективной модернизации и развития производств. Каждый год в столице открывается до 50 крупных и средних предприятий.

Кроме того, благодаря созданию благоприятных условий для инвестиций в промышленный сектор столица в 2024 году шестой раз подряд заняла лидирующую позицию в национальном рейтинге состояния инвестклимата, который Агентство стратегических инициатив ежегодно формирует при участии деловых объединений. По результатам прошлого года вложения в столичную экономику составили порядка 6,8 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что оборот обрабатывающей промышленности Москвы, не учитывая нефтегазовый сектор, в первом квартале этого года вырос на 18% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. С января по апрель обороты достигли 2,3 триллиона рублей, из них 555 миллиардов рублей обеспечили производители высокотехнологичной продукции.