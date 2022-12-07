Стали известны варианты нового названия магазинов Mothercare в России

Фото: ТАСС/Zuma

Стали известны варианты названия магазинов, которые ранее принадлежали бренду Mothercare в России. Новый владелец АО "МФК Джамилько" подал заявку на регистрацию четырех товарных знаков. Это подтверждают данные базы "Спарк".

Выяснилось, что будет выбрано одно из следующих наименований:



Motherbear;

Kidstudio;

Wonderkid;

Wearkids.

До этого сообщалось , что дистрибьютор New Balance, DKNY и ряда других крупных брендов АО "МФК Джамилько" купил бизнес брендов Victoria's Secret и Mothercare в РФ. Франчайзингом данных сетей в стране занималась компания ООО "Монэкс Трейдинг".

Еще в июле поступила информация, что бренд детской одежды Mothercare может уйти из России.

Позднее стало известно, что некоторые бывшие магазины бренда Mothercare заработали в столице после смены владельца. По словам представителя торговой точки в ТЦ Fort, 29 ноября открылись шесть магазинов.

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