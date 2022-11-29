Некоторые бывшие магазины Mothercare заработали в Москве после смены владельца

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Некоторые бывшие магазины бренда Mothercare заработали в столице после смены владельца. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент у сети нет наименования. По словам представителя торговой точки в ТЦ Fort, во вторник, 29 ноября, открылись шесть магазинов. Продавцы же рассказали, что на некоторые товары повысились цены.

До этого сообщалось, что дистрибьютор New Balance, DKNY и ряда других крупных брендов АО "МФК Джамилько" купил бизнес брендов Victoria's Secret и Mothercare в РФ. Франчайзингом данных сетей в стране занималась компания ООО "Монэкс Трейдинг".

Еще в июле поступила информация, что бренд детской одежды Mothercare может уйти из России. Однако приостановка продаж в магазинах случилась еще в марте текущего года.

Продавец одежды Crockid займет часть точек британской сети Mothercare в РФ

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