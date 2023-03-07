Сервис "Самокат" начал доставлять iPhone и другую технику Apple

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сервис экспресс-доставки "Самокат" начал продавать iPhone и другую технику Apple с доставкой до покупателя в среднем за полчаса, сообщает РИА Новости.

В частности, сейчас можно заказать iPhone 11, iPhone 14 и iPhone 14 Pro, AirPods Pro, AirPods Pro 2 и Apple Watch SE.

Как агентству рассказали в компании, "Самокат" сейчас исследует новые решения в области ретейла, связанные в том числе и с электроникой.

В конце мая 2022 года оператор розничной продажи Apple в России re:Store временно приостановил деятельность 15 магазинов в РФ в связи с проблемами с поставками.

Восемь магазинов закрыто в Москве, при этом еще 35 магазинов продолжают реализацию товара. Четыре торговые точки закрылись в Санкт-Петербурге и по одной – в Краснодаре, Казани, Челябинске.



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