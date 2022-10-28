Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Калининградской области усилят охрану объектов энергетики и транспорта, заявил губернатор региона Антон Алиханов. Об этом сообщает газета "Известия".

Также в Калининградской области проводят проверку готовности систем гражданской обороны и подготовку к чрезвычайным ситуациям, отметил Алиханов. Школы и детские сады, по его словам, уже усиленно охраняются.

"Работа, которую мы проводим в рамках режима базовой готовности, простому глазу будет мало заметна. <...> Под дополнительную охрану попадут, скорее всего, также нескольких крупных объектов транспорта. Причем не всегда это дополнительные наряды, иногда это технические средства контроля и выявления внештатных ситуаций", – сказал он.

Ранее Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Также глава государства наделил губернаторов российских регионов дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности.

Так, в Калининградской области, которая граничит со странами ЕС и не имеет сухопутных границ с другими регионами РФ, был введен режим базовой готовности.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!