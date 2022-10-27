В ФСО объяснили скопление военной техники у здания Совфеда в Москве

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Военная техника, которая находится у здания Совфеда в Москве, используется в рамках плановых учений, сообщил начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов.

Так он прокомментировал появившуюся в среду в телеграм-каналах видеозапись со спецтехникой на улице Большой Дмитровке.

"Да, это учения. Они ежегодные и плановые, не связаны с проведением специальной военной операции или с введением уровней реагирования в регионах", – приводит слова Симонова РИА Новости.

В ФСО ранее уже сообщали, что с 25 по 27 октября ведомство проведет в Москве ежегодные плановые тактико-специальные учения. Маневры будут отработаны на территории Дома правительства РФ, Совета Федерации, Госдумы, а также комплекса зданий администрации президента.

В ходе тренировочной сессии планируется отработать тушение возгораний, оказание медпомощи, задержание правонарушителей и иные варианты пресечения угроз террористического характера.

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