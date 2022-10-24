ФСО проведет плановые тактико-специальные учения в правительстве, парламенте и АП

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Федеральная служба охраны (ФСО) проведет ежегодные плановые тактико-специальные учения в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Введение каких-либо ограничений для перемещения граждан, связанных с проведением учений, не планируется", – рассказали в ведомстве.

Учения планируются на территории Дома правительства РФ, Совета Федерации, Госдумы, а также комплекса зданий администрации президента. В них, помимо сотрудников ФСО, примут участие подразделения правоохранительных органов и спецслужб РФ.

В ходе тренировочной сессии планируется отработать тушение возгораний, оказание медпомощи, задержание правонарушителей и иные варианты пресечения угроз террористического характера.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле по-прежнему частично сохраняются меры эпидемиологической предосторожности, введенные из-за распространения коронавируса.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!