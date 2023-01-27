"Ростех" создает для нужд спецоперации способные атаковать роем дроны

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Предприятия "Ростеха" создают для нужд спецоперации разведывательно-ударные коптеры, которые способны атаковать противника роем. Об этом генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов рассказал в интервью РИА Новости.

"Создаются также малые тактические коптеры, которые способны вести разведку, автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию. Могут осуществлять сброс гранат и наносить удары в составе роя", – сообщил он.

Чемезов заявил, что беспилотники существенно изменили характер боевых действий. По его словам, понимание этого имеется и в госкорпорации, и у Минобороны России. Он сообщил, что "Ростех" работает с оборонным ведомством в тесном взаимодействии.

Глава госкорпорации также выразил готовность поставлять беспилотники согласно потребностям военного ведомства. Чемезов привел в качестве примера дронов, задействованных на фронте, ударные беспилотники "Ланцет".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс должен оставаться приоритетом для госкорпорации "Ростех". Он заявил, что достижение значимых результатов в выполнении государственного оборонного заказа должно и впредь оставаться безусловным приоритетом корпорации.



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