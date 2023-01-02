Задействованные в выполнении ГОЗ заводы "Ростеха" продолжают работу в новогодние праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что предприятия госкорпорации, занятые в выполнении гособоронзаказа, продолжают работать в период новогодних каникул. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня предприятия Ростеха, задействованные в выполнении гособоронзаказа, работают практически круглосуточно, сотрудники демонстрируют самоотверженность и с пониманием относятся к возросшей нагрузке", – завявил Чемезов.

Он уточнил, что к работе со 2–3 января приступят "Высокоточные комплексы", Объединенная авиастроительная корпорация, концерн "Уралвагонзавод" и другие предприятия.

Сергей Чемезов уточнил, что отношения с рабочими коллективами регулируются нормами трудового законодательства.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ключевой задачей для предприятий оборонно-промышленного комплекса является обеспечение боевых частей продукцией, а именно вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением.

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