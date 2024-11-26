Мошенники взламывают iPhone под видом установки удаленных из App Store приложений

Фото: depositphotos/bedobedo

Мошенники стали взламывать чужие iPhone под видом установки приложений, которые ранее были удалены из App Store. Об этом пишет телеграм-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Жертвам обещают вернуть на телефон приложение банка или TikTok", – предупредили в ведомстве.

По данным МВД, аферисты просят зайти в их Apple ID и ввести некие данные. Затем смартфон блокируется, а за его разблокировку просят огромную сумму денег. Поэтому представители ведомства призывают граждан никогда не входить в чужой iCloud и идти на поводу у мошенников.

Ранее в РФ предложили обязать мессенджеры оповещать граждан о новых способах мошенничества. Так, заходя в приложение, человек будет обязан прочитать сведения о свежих способах обмана, чтобы освежить знания и быть более бдительным. Подобные сообщения могли бы появляться раз в месяц, предположил чиновник.

