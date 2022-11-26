МВД РФ создало перечень заблокированных в СНГ интернет-сайтов о наркотиках

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Рф создан сводный перечень интернет-ресурсов, заблокированных в странах СНГ за распространение наркотических веществ. Об этом сообщает "Интерфакс".

"...сформирован Перечень интернет-ресурсов, заблокированных в соответствии с национальными законодательствами на территориях государств – участников СНГ в связи с незаконным распространением с их помощью наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров", – заявила специалист.

Решение о создании перечня было принято в ходе встречи Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ в сентябре 2022 года. С инициативой выступил глава российской полиции Владимир Колокольцев. Данное предложение было единогласно поддержано.

Принцип действия портала подразумевает, что партнеры РФ из стран СНГ направляют в единый центр сведения о сайтах, содействующих наркоторговле. Потом эта информация размещается на сайте Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ.

Чтобы получить доступ к реестру, нужно указать полное доменное имя сайта и ввести защитный код. Пользователю покажут сведения о стране Содружества, на территории которой был заблокирован конкретный ресурс.

В октябре президент России Владимир Путин рассказал о попытках боевиков "Исламского государства" (признано террористическим и запрещено в РФ) и иных группировок проникнуть на территорию стран СНГ. По словам главы государства, ранее в регионе не сталкивались с подобными угрозами.

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