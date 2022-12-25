Высокоточный снаряд "Краснополь" модифицировали под воздушные носители

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В России разработали модификацию корректируемого артиллерийского снаряда "Краснополь" для применения с воздушных носителей. Об этом сообщил начальник Конструкторского бюро приборостроения академика А. Г. Шипунова Семен Погорельский в эфире Первого канала.

В свою очередь, руководитель отделения КБР Игорь Бальзамов уточнил, что заряд имеет свои хитрости. Разработчикам удалось добиться простоты конструкции и высокой надежности.

Он пояснил, что если после выпуска с завода снаряд пролежит в течение 10 лет, его можно зарядить. В этом случае он все равно достигнет цели. По словам Бальзамова, есть примеры, когда применялись снаряды и с большими сроками.

Комплекс "Краснополь" включает в себя осколочно-фугасный управляемый снаряд и лазерный целеуказатель, способный захватывать до трех целей одновременно. Снаряд калибра 152 миллиметра может применяться всеми типами артиллерийских систем. Дальность полета достигает 20 километров.

Ранее сообщалось, что в России разработали универсальный тренажер "Корзина" для обучения операторов коптеров и дронов самолетного типа бомбометанию, разведке и корректировке артиллерийского огня.



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