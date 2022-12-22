В России создали тренажер для обучения операторов БПЛА бомбометанию

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

В России разработали универсальный тренажер "Корзина" для обучения операторов коптеров и дронов самолетного типа бомбометанию, разведке и корректировке артиллерийского огня. Об этом сообщил директор по развитию компании "ALFA Центр мишеней" Анатолий Сманцер.

"Мы откликнулись на потребности специальной военной операции и создали универсальный тренажер <...>. Наш тренажер позволяет готовить специалистов под три типа задач", – приводит его слова РИА Новости.

Тренажер позволяет создавать различные тактические задачи на неподготовленном пространстве площадью до трех квадратных километров. Он также способен моделировать индивидуальные и групповые упражнения на любой местности и в любое время суток.

Комплекс состоит из программного обеспечения (ПО), блока управления, имитаторов свойств целей и разрыва артиллерийских снарядов. "Корзина" также включает в себя набор различных габаритных мишеней и щитов с датчиками попадания, модуль ГЛОНАСС и систему нагрева.

Тренажер может автономно работать более 12 часов. Открытая архитектура комплекса позволит в будущем расширить функционал "Корзины".

Широкой общественности впервые данную разработку представили на выставке "Экипировка", которая проходила с 16 по 18 декабря на ВДНХ в Москве.

Ранее сообщалось, что столичные специалисты разработали уникальный беспилотник, который может приземляться в шторм на морскую воду при высоте волны в 1,5 метра и не боится 70-градусной жары. Грузоподъемность дрона – до 5 килограммов, а время полета – 40 минут.

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