Обеспечение обороноспособности России и Белоруссии остается важной задачей – посол РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Обеспечение обороноспособности России и Белоруссии остается важнейшей задачей в нынешних условиях. Об этом сообщает посольство РФ в Белоруссии в своем телеграм-канале со ссылкой на российского посла в Минске Бориса Грызлова.

Он считает, что столкновение с гибридной агрессией Запада происходит не в первый раз. Западные страны любыми средствами пытаются остановить развитие России, лишить права на мирное и благополучное будущее, в том числе при помощи киевского режима, уточнил Грызлов. Он отметил, что проведение СВО – это не просто защита жизненных интересов и безопасности, но и продолжение борьбы с нацизмом.

Посол РФ добавил, что сейчас дипломаты и военные действуют единым фронтом, решая задачи по защите государственных интересов граждан, укреплению позиций России и Белоруссии на мировой арене. Москва и Минск, считает он, совместно защищают международное право и подают пример сотрудничества.

Дипломат уверен, что страна выступает за формирующийся справедливый миропорядок, который основан на равноправии и учете интересов суверенных государств. Эти взгляды, продолжил он, разделяет большинство стран. Россия и Белоруссия с полной самоотдачей работают на всех направлениях, чтобы укрепить мир, стабильность и безопасность.

"Мы активно участвуем в выработке ответов на современные вызовы и угрозы, чтобы создать благоприятные внешние условия для устойчивого социально-экономического развития. Ключевое условие нашего успеха сегодня – единство и сплоченность, безусловная поддержка руководства наших стран и принимаемых ими решений", – резюмировал Грызлов.

Ранее сообщалось, что в РФ разработали оптическую систему автоматического наведения на движущиеся цели, которую будут использовать для создания боевых роботизированных платформ на базе турели. В конструкторском бюро "Талламхо" заявили, что система может автоматически улавливать блики от тепловизоров противника, после чего открывается огонь на поражение.