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25 января, 20:24

Политика

Медведев обсудил повышение эффективности контрбатарейной борьбы

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ обсудил вопросы повышения эффективности контрбатарейной борьбы. Видеозапись опубликована на его странице в одной из социальных сетей.

Речь в первую очередь идет о разработке и производстве радиолокационных систем и артиллерийской разведки, уточнил Медведев.

"Продолжим <...> обсуждать реальную ситуацию по тому, что сделано и чего не сделано, контролировать те мероприятия, которые были запланированы", – отметил зампред СБ РФ.

Ранее Медведев рассказал, что РФ сама обеспечивает себя всеми видами вооружений. По его словам, конвейеры российского ВПК работают в три смены.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, все задачи оборонного ведомства на этот год выполнены. Также он отметил, что в 2023 году был обеспечен высокий уровень поддержания обороноспособности России.

Кроме того, Шойгу подчеркнул, что российская армия в 2024 году продолжит проводить спецоперацию на территории Украины до тех пор, пока РФ не выполнит все задачи.

Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении

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