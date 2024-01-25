25 января, 20:24Политика
Медведев обсудил повышение эффективности контрбатарейной борьбы
Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ обсудил вопросы повышения эффективности контрбатарейной борьбы. Видеозапись опубликована на его странице в одной из социальных сетей.
Речь в первую очередь идет о разработке и производстве радиолокационных систем и артиллерийской разведки, уточнил Медведев.
"Продолжим <...> обсуждать реальную ситуацию по тому, что сделано и чего не сделано, контролировать те мероприятия, которые были запланированы", – отметил зампред СБ РФ.
Ранее Медведев рассказал, что РФ сама обеспечивает себя всеми видами вооружений. По его словам, конвейеры российского ВПК работают в три смены.
По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, все задачи оборонного ведомства на этот год выполнены. Также он отметил, что в 2023 году был обеспечен высокий уровень поддержания обороноспособности России.
Кроме того, Шойгу подчеркнул, что российская армия в 2024 году продолжит проводить спецоперацию на территории Украины до тех пор, пока РФ не выполнит все задачи.
Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении
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