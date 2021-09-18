Страны ОДКБ сформируют общий бюджет для проведения научных исследований в военной сфере

13:41
Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ
Государства-участники ОДКБ договорились о формировании общего бюджета для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) в оборонной сфере, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Страны [ОДКБ] заявили о совместном бюджете на проведение необходимых НИОКР. Это новое направление. Мы от простой словесной координации начинаем переходить к более серьезной интеграции", – сказал он в эфире канала "Россия 1".
Также, по словам Борисова, ОДКБ развивает военное сотрудничество с Туркменией и Узбекистаном на фоне обострения обстановки в Афганистане.
"Мы оказываем военно-техническую помощь, мы расширяем военно-техническое сотрудничество. Понимаете разницу между помощью и сотрудничеством: в одном случае мы оставляем поставки, в другом случае – продажи", – заявил он.
Ранее Владимир Путин заявил, что страны ОДКБ в свете ситуации в Афганистане должны быть готовы к обеспечению стабильности на своей территории как политическими, так и военными силами.
Путин напомнил, что на внеочередном саммите ОДКБ, который состоялся после "мягко говоря, поспешного" вывода из Афганистана войск США и прихода к власти в стране запрещенного в России террористического движения "Талибан", партнеры заявили о готовности совместно противостоять потенциальным угрозам, исходящим из этой страны.
Путин призвал помочь Афганистану обрести мир и стабильность
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