Москвичи узнают о безопасных онлайн-покупках на семинаре "Перезвони сам"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На семинаре проекта "Перезвони сам" слушателям расскажут, как безопасно делать покупки в интернете. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Эксперты столичного департамента информационных технологий, главка МВД России по Москве, столичного управления Роспотребнадзора и представители крупных онлайн-площадок расскажут, как покупателям и продавцам защититься от уловок мошенников, на что обратить внимание при выборе товаров на маркетплейсах, а также дадут полезные рекомендации.

Семинар пройдет 20 марта в 11:00. Его можно посетить лично или посмотреть онлайн-трансляцию в соцсети "ВКонтакте".

Руководитель проекта "Перезвони сам" Валентина Шилина отметила, что на занятии специалисты расскажут о схемах обмана в Сети и разберут реальные истории пострадавших. Слушатели узнают больше о том, на каком этапе происходит оплата товара, как реагировать на сообщения продавцов в мессенджерах, куда обращаться при взломе аккаунта на торговых площадках, как защищать свои потребительские права и решать споры с продавцами.

Мероприятие, уточнила Шилина, будет полезно и для пользователей, продающих личные вещи или продукцию на онлайн-площадках: эксперты расскажут о манипуляциях и приема[ недобросовестных покупателей.

Кроме того, на вебинаре "Безопасные покупки и продажи в интернете: как избежать мошенничества?" участники узнают о встроенных инструментах защиты покупателей на крупных интернет-площадках, способах проверки товаров и продавцов, а также о тревожных сигналах при общении с последними.

Помимо этого, спикеры напомнят о полезных интернет-ресурсах для решения споров с магазином и продавцом. Например, публикации на столичном портале потребителя помогают горожанам защитить свои права при покупке, обмене и возврате вещей, а также содержат советы по выбору продавцов и продукции.

После лекции запись и полезные материалы будут доступны в разделе "Архив вебинаров" на сайте проекта.

Ранее московские специалисты создали телеграм-бот для защиты от кибермошенников. Он позволяет проверять текстовые и голосовые сообщения. Сервис анализирует присланные материалы и помогает определить, есть ли там признаки мошенничества.