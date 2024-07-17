ФТС предупредила о новой схеме мошенничества с "Иваном Ивановичем"

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Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники обращаются к сотрудникам ФТС и представляются руководителем таможенной службы "Иваном Ивановичем". Об этом сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

Мошенники обращаются к должностному лицу таможни и указывают, что нужно посодействовать сотрудникам различных ведомств и правоохранительных органов. После чего с сотрудниками связывается некий "Иван Иванович" и разъясняет степень важности сотрудничества.

В своей схеме злоумышленники, используя психологическое воздействие, принуждают сотрудников ФТС к денежным переводам на их счета. В ФТС отметили, что в таких ситуациях следует связаться с управлением по противодействию коррупции таможенной службы.

Ранее россиян предупредили, что мошенники научились подделывать голоса известных людей, родственников или начальников для получения доступа к персональным данным и финансам граждан. Например, атаке подвергся гендиректор Большого цирка Эдгард Запашный. Под его именем злоумышленники начали рассылать сообщения. Он добавил, что ему уже несколько раз звонили по видеосвязи. Поэтому он не исключил, что другим людям тоже может позвонить кто угодно.